Bokser Mike Tyson opnieuw aangeklaagd om verkrachting

De Amerikaans oud-bokskampioen Mike Tyson is aangeklaagd door een vrouw die hem ervan beschuldigt haar te hebben verkracht in het begin van de jaren 90, zo blijkt uit gegevens van een civiele rechtbank in New York.

Tyson werd in 1992 al schuldig bevonden aan het verkrachten van het model Desiree Washington, zij was toen achttien jaar oud. De oud-wereldkampioen in het zwaargewicht zat daarvoor een gevangenisstraf van drie jaar uit.

De vrouw, die de rechtbank met succes verzocht anoniem te mogen blijven, eist 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding. In een korte getuigenis verklaarde ze Tyson “begin jaren negentig” in een discotheek te hebben ontmoet. Ze volgde hem naar zijn limousine, waar hij haar zou hebben aangevallen en verkracht. Tyson zelf heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.