Bondscoach Delmee wil naar finale met ‘gretige’ hockeyers op WK

Bondscoach Jeroen Delmee van de Nederlandse hockeyers wil het België moeilijk maken in de halve finales van het WK in India. Oranje treft vrijdag de regerend wereld- en olympisch kampioen na de overtuigende zege van 5-1 op Zuid-Korea in de kwartfinales. “We zitten lekker in het toernooi en nu we eenmaal door zijn willen we meer”, zei Delmee na de wedstrijd bij Ziggo Sport.

Hij is met een jonge, onervaren ploeg naar het WK gegaan. De selectie telt negen debutanten. “Vooraf wist ik niet wat ik kon verwachten, maar de groep houdt zich goed. We presteren onder druk en in de wedstrijden waar het erom gaat. Maar met alle respect, België is natuurlijk de wereldkampioen én de olympisch kampioen, dat wordt een stuk lastiger. Maar als we dezelfde energie laten zien als tegen Zuid-Korea, is er veel mogelijk. Ik wil eigenlijk gewoon winnen”, aldus de bondscoach.

Delmee is vooral tevreden over de balans tussen aanval en verdediging in de ploeg. “Door goed verdedigen willen we mooi aanvallen en dat is dit toernooi al goed gelukt. Hoewel dat tegen Zuid-Korea minder goed ging, omdat die ploeg weinig ruimte gaf. Maar ik ben vooral blij met de gretigheid die de ploeg toont. Ze gaan er 120 procent voor.”