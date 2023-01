Brinkman loopt CPC Loop als laatste test voor marathon Boston

Nienke Brinkman staat zondag 12 maart aan de start van de CPC Loop in Den Haag. De 29-jarige jarige atlete loopt de halve marathon door Den Haag en Scheveningen als voorbereiding op de marathon van Boston op 17 april.

Brinkman is Nederlands recordhouder op de marathon met een tijd van 2.22.51. Ze won afgelopen zomer als eerste Nederlandse een medaille bij de vrouwen op de marathon bij de Europese kampioenschappen. Brinkman pakte brons in München. Ze was eerder deze maand de snelste in de winterklassieker Halve van Egmond.

“We zijn blij om zo’n indrukwekkende en inspirerende atlete als Nienke aan de start te hebben van ons evenement, dat traditioneel een prachtige mix is van toppers en recreanten van alle leeftijden”, zegt wedstrijddirecteur Mario Kadiks van de CPC Loop, die 30.000 deelnemers verwacht.

Brinkman heeft een persoonlijk record van 1.10.44 op de 21,1 kilometer. Die tijd wil ze in de CPC Loop aanvallen.