Djokovic dendert door naar halve finale Australian Open

Tennisser Novak Djokovic heeft op de Australian Open op overtuigende wijze de halve finale bereikt. De Serviër, negenvoudig winnaar van het toernooi in Melbourne, versloeg de Rus Andrej Roeblev in drie sets: 6-1 6-2 6-4. In de strijd om een plek in de finale neemt Djokovic het op tegen de verrassende Amerikaan Tommy Paul.

Djokovic, de nummer 4 van de plaatsingslijst, was tot de kwartfinales doorgedrongen dankzij een eenvoudige zege in drie sets op de Australiër Alex de Minaur, die slechts vijf games wist te winnen. Roeblev, als vijfde gerangschikt, had in de vorige ronde vijf slopende sets nodig gehad tegen de Deen Holger Rune. Hij pakte tegen Djokovic zeven games.

In de andere halve finale staan de Griek Stefanos Tsitsipas en de Rus Karen Chatsjanov tegenover elkaar.