Hockeyers na ruime zege op Zuid-Korea (5-1) in halve finales WK

De Nederlandse hockeyers hebben overtuigend de halve finales bereikt van het WK in India. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won in een goed gevuld stadion van Bhubaneswar met 5-1 in de kwartfinales van Zuid-Korea.

Belgiƫ is vrijdag de tegenstander in de halve eindstrijd. Beide ploegen stonden vier jaar geleden ook tegenover elkaar in de finale van het WK. De Belgen wonnen toen na shoot-outs. De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Australiƫ.

Zuid-Korea bood de eerste helft goed partij en kwam een paar keer gevaarlijk voor het doel van Pirmin Blaak, maar het was Koen Bijen die na 26 minuten de score opende voor Nederland. Hij sloeg de bal met zij backhand binnen na goed doorzetten van aanvoerder Thierry Brinkman over links.

Kort na rust nam Oranje afstand met twee treffers kort achter elkaar. Eerst maakte Bijen zijn tweede, hij scoorde uit de rebound na een gestopte strafcorner van Jip Janssen. Justen Blok tikte vervolgens de 3-0 binnen. Vanaf dat moment had Nederland controle over de wedstrijd en speelde het Zuid-Korea geleidelijk kapot. Na een kleine 50 minuten ramde Steijn van Heijningen de 4-0 er in.

Seo In-woo redde in de slotfase de eer voor de Aziaten: 4-1. Hij was verantwoordelijk voor de eerste tegentreffer van Nederland op dit WK. In de groepsfase had Nederland makkelijke zeges geboekt op Maleisiƫ (4-0), Nieuw-Zeeland (4-0) en Chili (14-0). Teun Beins maakte kort voor het eindsignaal vanuit een strafcorner de 5-1.

Voor het toernooi wilde Delmee geen doelstelling plakken op het WK, omdat hij de selectie van Oranje stevig heeft verjongd en bouwt aan een nieuw team. “Maar als we de halve finale halen met deze nieuwe, jonge en onervaren ploeg, dan is het zeker geslaagd”, zei hij voor vertrek naar India. In 1998 waren de Nederlandse mannen voor het laatst wereldkampioen.