Koolhof niet naar halve finales dubbelspel Australian Open

Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski hebben de halve finales van het dubbeltoernooi van de Australian Open niet gehaald. In de kwartfinale was het Australische duo Jason Kubler en Rinky Hijikata veel te sterk voor Koolhof en Skupski: 6-3 6-1. Met Koolhof is ook de laatste Nederlander uitgeschakeld in Melbourne.

De 29-jarige Kubler en 21-jarige Hijikata maakten het na iets meer dan een uur af met een ace. De Australiƫrs waren in eigen land toegelaten met een wildcard, terwijl Koolhof en Skupski als eerste duo waren geplaatst.