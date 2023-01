Schuurs sneuvelt in kwartfinale dubbelspel Australian Open

Tennisster Demi Schuurs is op de Australian Open gestrand in de kwartfinale van het vrouwendubbelspel. Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk verloren met 6-2 6-3 van Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. De Tsjechische speelsters, als eerste geplaatst in Melbourne, pakten vorig jaar de titel.

De 29 jaar oude Schuurs, de nummer 18 van de wereld in het dubbelspel, haalde twee jaar geleden wel de halve eindstrijd op de Australian Open. Vorig jaar miste ze het eerste grandslamtoernooi van het jaar vanwege een medische ingreep.

Schuurs en Krawczyk waren als zesde geplaatst. Ze wonnen in Melbourne twee keer van een Australisch duo dat met een wildcard was toegelaten.