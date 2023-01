Shiffrin breidt zegereeks uit naar 84 en nadert record Stenmark

Skiester Mikaela Shiffrin blijft in de winning mood. De Amerikaanse won ook de tweede reuzenslalom om de wereldbeker in het Italiaanse Kronplatz en breidde daarmee haar record uit naar 84 wereldbekerzeges. Ze is nog twee overwinningen verwijderd van het ‘alltime’ record van 86 zeges dat op naam staat van de Zweed Ingemar Stenmark.

De 27-jarige Shiffrin boekte dinsdag in Kronplatz haar 83e zege mocht zich toen in haar eentje de beste skiester aller tijden in de wereldbeker noemen. Ze passeerde haar landgenote Lindsey Vonn, die 82 keer won in de belangrijkste wedstrijdencyclus.

Shiffrin was woensdag veruit de snelste op de goed geprepareerde Erta-piste in Kronplatz. Ze had na twee manches een voorsprong van 0,82 seconde op de Noorse Ragnhild Mowinckel, die als tweede finishte. De derde plaats was voor de Zweedse olympisch kampioen Sara Hector op 1,19.

Shiffrin verstevigde ook nog eens de leiding in het algemeen klassement van de wereldbeker en heeft haar vijfde eindzege bijna te pakken. “Na dinsdag was ik zo moe. Als ik moe ben, maak ik meestal fouten, maar vandaag wilde ik er geen maken”, zei de Amerikaanse na de race. “Ik hoop dat ik de energie heb voor de komende twee slaloms dit weekeinde in TsjechiĆ«.”