Wimbledon brengt dubbelwedstrijden terug tot maximaal drie sets

De organisatie van Wimbledon heeft het aantal sets in dubbelwedstrijden teruggebracht naar maximaal drie. Het toernooi in Londen was het laatste grand slam waar nog de traditionele best-of-five-dubbelwedstrijden werden gespeeld.

“De beslissing is genomen na breed overleg en de wijziging brengt Wimbledon in lijn met de andere grand slams die herendubbels organiseren in een best-of-three-format”, aldus een verklaring van de organisatie.

“Dit zal meer zekerheid bieden bij het plannen van wedstrijden tijdens het evenement en we hopen dat het nog meer spelers zal aanmoedigen om deel te nemen aan het dubbelspel op Wimbledon.”

Het oude format met maximaal vijf sets werd in het verleden bekritiseerd vanwege het feit dat het specialisten in het enkelspel ervan zou weerhouden om mee te doen aan het dubbelspel.