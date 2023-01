Zorgen van kunstrijdster Van Zundert liggen naast het ijs

Lindsay van Zundert begint donderdag in relatieve stilte aan het Europees kampioenschap kunstrijden in het Finse Espoo. Verdwenen is de hectiek die rond de 17-jarige Etten-Leurse hing toen ze een jaar geleden als vlaggendraagster samen met schaatser Kjeld Nuis de Nederlandse equipe aanvoerde bij de opening van de Olympische Spelen in Beijing. De spanning van een nieuw groot toernooi bezorgt haar zeker geen verminderde nachtrust, wel zijn er financiële zorgen.

Van Zundert klinkt vanuit Finland vooral optimistisch. “Ik heb een goede voorbereiding gehad en kijk ernaar uit. Meestal heb ik de adrenaline van een grote wedstrijd nodig om goed te presteren. Zonder spanning neem ik het soms te makkelijk op, maar mijn nachtrust lijdt er niet onder. Ik slaap uitstekend.”

Als ze zich al eens zorgen maakt, betreft het vooral haar financiële situatie. Haar optreden op de Winterspelen leverde niet de gewenste sponsor op. Van Zundert krijgt een bescheiden bijdrage van NOC*NSF en wordt ondersteund door de Stichting Kunstrijden Nederland van voormalig topkunstrijdster Joan Haanappel. Genoeg om haar ambities richting de Spelen van Milaan 2026 te bekostigen is het niet. De nog lopende crowdfunding leverde tot nu toe ruim 7000 euro op. “Daar kom ik dit seizoen wel mee door, maar met name door de hogere energieprijzen is het huren van ijs veel duurder geworden.” De A-status en de bijbehorende ruimere vergoeding krijgt ze pas bij een top 12-notering op het WK, voorlopig te hoog gegrepen voor de nummer 18 van Beijing.

Trainen doet ze in het Belgische Deurne bij Carine Herrygers en in Breda onder Thomas Kennes. Het aanbod om op het nationaal centrum in Heerenveen te komen trainen, sloeg ze af. Ze wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, bij opa en oma, haar moeder en manager Chantal en zusje Fay, die voor boksen heeft gekozen. “Ik zie het gewoon niet zitten om het huis uit te gaan. Heerenveen is ook zo ver weg en ik heb nu een goed team om me heen.” Bovendien wil ze na de havo, die ze deze zomer hoopt af te ronden, verder met fysiotherapie in Breda. Ze zit op een zogenoemde LOOT-school, waar jonge topsporters alle medewerking krijgen. “Ik zit in de klas met Zonta van den Goorbergh (motorcoureur) en een paar jeugdspelers van NAC. Er zijn fijne docenten, die heel erg met je meedenken en als het moet online bijles geven.”

In Espoo, bij Helsinki, hoopt Van Zundert in haar kür een triple-triple, een dubbele drievoudige sprong, te laten zien. “Vorig jaar heb ik op de Spelen en het WK op safe gespeeld. Ik ga hem nu proberen. Het is ook een stap die je moet maken.” Een klassering heeft ze niet in haar hoofd. “Gewoon het beste uit mezelf halen.”