Skeletonster Bos halverwege WK op vierde plaats

Skeletonster Kimberley Bos staat halverwege het WK in het Zwitserse St. Moritz op de vierde plaats. De 29-jarige Edese zakte na de tweede run van de tweede naar de vierde plek en heeft 0,54 seconde achterstand op de Duitse Susanne Kreher.

Bos kwam tot runs van 1.08,23 en 1.08,69. Ze staat 4 honderdsten van een seconde achter de Canadese Jane Channell. Mirela Rahneva staat tweede op 0,39 van de Duitse Kreher, die in de eerste run met 1.08,12 de snelste was. De Oostenrijkse Janine Flock was in de tweede run 1 honderdste van een seconde sneller dan Kreher. Zij staat zesde op 0,64 van de Duitse.

Een medaille voor Bos op het WK zou een primeur zijn. Nog nooit heeft een Nederlandse skeletonner een WK-medaille weten te veroveren. Bos won vorig jaar al goud op het EK en brons op de Olympische Spelen in Beijing. Daarnaast won ze vorig jaar het eindklassement van de wereldbeker. Haar beste prestatie op een WK is de achtste plaats.