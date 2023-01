Schaakkraker tussen Giri en Van Foreest eindigt onbeslist

Schaker Anish Giri heeft nog steeds zicht op de eindzege in Tata Steel Chess, maar de Nederlandse grootmeester ligt bij het ingaan van de dertiende en laatste ronde nog altijd een half punt achter op koploper Nodirbak Abdoesattorov. De Oezbeek kwam in de twaalfde ronde tot remise met de Amerikaan Wesley So. Giri deelde na een lange partij het punt met landgenoot en oud-winnaar Jorden van Foreest.

Abdoesattorov heeft na twaalf partijen 8 punten verzameld, Giri staat op 7,5. De Noorse achtvoudig winnaar Magnus Carlsen en Wesley So zijn met 7 punten op papier ook nog in de race voor de titel in Wijk aan Zee.

Giri en Van Foreest speelden in 2021 in een memorabele play-off om de eindzege in Tata Steel Chess. Van Foreest won de partijen snelschaak en werd zodoende de eerste Nederlandse winnaar van het ‘Wimbledon van het schaken’ na Jan Timman in 1985. Giri kan de volgende Nederlandse winnaar worden, maar dan moet zondag in de slotronde alles zijn kant op vallen. De nummer 7 van de wereld speelt met wit tegen de Roemeen Richard Rapport. Abdoesattorov treft met wit Van Foreest.

De twee Nederlanders zaten een kleine zeven uur achter het bord, waarbij Van Foreest met wit steeds een licht voordeel had en diverse keren de kans kreeg om zijn landgenoot in het nauw te brengen. Maar Giri wist zich uit benarde posities te redden en na 79 zetten een remise af te dwingen.