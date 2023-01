Griekspoor neemt wildcard ABN AMRO Open over van Murray

Toernooidirecteur Richard Krajicek van het ABN AMRO Open heeft alsnog een wildcard kunnen geven aan Tallon Griekspoor. De nummer 2 van Nederland neemt de plaats in van de Schot Andy Murray, die zich heeft teruggetrokken voor het ATP-toernooi in Rotterdam.

Griekspoor koos er aanvankelijk voor om niet naar het ABN AMRO Open te gaan, maar nam een aantal graveltoernooien in Zuid-Amerika op in zijn schema. Krajicek gaf de beschikbare wildcards vervolgens aan Murray, Gaƫl Monfils en Tim van Rijthoven. Na het winnen van het ATP-toernooi in Pune besloot Griekspoor zijn programma om te gooien en toch in Rotterdam te gaan spelen. Hij had eigenlijk kwalificaties moeten spelen, maar nu Murray niet komt, is er alsnog een plek vrijgekomen voor Griekspoor.

“We zien het als een geluk bij een ongeluk”, zegt Krajicek. “Het is enerzijds jammer dat Andy Murray niet aanwezig is. Anderzijds ben ik blij dat we Tallon toch direct toe kunnen laten. Hij is de man in vorm en ik denk dat hij mooie dingen kan laten zien in het ABN AMRO Open.” Mede door het veroveren van zijn eerste ATP-titel in India is Griekspoor naar de 59e plaats op de wereldranglijst gestegen.

De 50e editie van het ABN AMRO Open wordt gehouden van 11 tot en met 19 februari in Rotterdam.