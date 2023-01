Van de Zandschulp traint na blessure mee bij Oranje voor Daviscup

Tennisser Botic van de Zandschulp traint mee met de Daviscup-ploeg voor de ontmoeting van komend weekeinde met Slowakije. De nummer 1 van Nederland, die op de wereldranglijst de 35e plaats inneemt, scheurde eerder deze maand een spiertje in zijn bovenbeen. Van de Zandschulp liep die blessure op bij het toernooi van Pune in India.

De 27-jarige Veenendaler bereikte daar de halve eindstrijd en verloor vervolgens op de Australian Open in de tweede ronde van Tallon Griekspoor. Van de Zandschulp zei na die partij dat hij last had van zijn been en een MRI-scan zou laten maken. Op Twitter liet hij vorige week weten dat daarbij een spierscheurtje was geconstateerd. “Hopelijk ben ik op tijd fit voor de Daviscup.” Volgens de teammanager van Oranje traint Van de Zandschulp mee. Hij lijkt dus inzetbaar voor captain Paul Haarhuis.

Nederland en Slowakije staan zaterdag en zondag tegenover elkaar in Martiniplaza in Groningen. Inzet van de ontmoeting is een plaats in de Daviscup Finals in september. Haarhuis selecteerde Van de Zandschulp, Griekspoor en Tim van Rijthoven voor het enkelspel en Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop voor het dubbelspel.