Basketballer James vervolgt recordjacht met triple-double

Basketballer LeBron James heeft in de legendarische Madison Square Garden voor het eerst dit seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA een zogenoemde triple-double gerealiseerd. James versloeg met Los Angeles Lakers thuisploeg New York Knicks na verlenging (123-129) en haalde zowel in punten, assists als rebounds dubbele cijfers.

James kwam tot 28 punten, 11 assists en 10 rebounds. Om het absolute puntenrecord te breken heeft de vedette van de Lakers nog 89 punten nodig. Het NBA-record is al jaren in handen van Kareem Abdul-Jabbar met 38.387 punten.

Na eerst nog een duel met Indiana Pacers lijkt een verbetering in de nacht van zaterdag op zondag tegen New Orleans Pelicans haalbaar. “Het is niet zo dat ik binnenkort verdwijn. Ik blijf nog minstens een paar jaar in deze competitie. Dus ik ga het halen en daarom voelt het niet zo moeilijk,” zei de 38-jarige James.