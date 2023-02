Tennisser Van Rijthoven verdedigt titel in grastoernooi Rosmalen

Tennisser Tim van Rijthoven is de eerste bevestigde deelnemer aan het grastoernooi van Rosmalen. De 25-jarige Nederlander verdedigt daar zijn titel, nadat hij het toernooi vorig jaar tegen alle verwachtingen in op zijn naam had geschreven. Hij versloeg onder anderen topspelers Felix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev.

Van Rijthoven zegt blij te zijn om terug te keren. “Hier is mijn leven veranderd. Ik hou ervan op gras te tennissen en in Nederland te spelen.” Van Rijthoven is de huidige nummer 107 van de wereld.

Voor de organisatie van het Libéma Open stond vast dat de titelverdediger moest terugkeren. “Wie anders dan Tim van Rijthoven verdient het om als eerste speler bekend te worden gemaakt voor Libéma Open 2023?”, stelt de organisatie van het toernooi op het gras van het Autotron bij Den Bosch. De editie van dit jaar is van 10 tot en met 18 juni.