Honda meldt zich toch aan als motorleverancier Formule 1 na 2026

Het Japanse automerk Honda neemt toch nog geen definitief afscheid van de Formule 1. Het bedrijf heeft zich laten registeren als motorleverancier voor de periode van 2026 tot en met 2030, meldt de internationale autosportfederatie FIA. Het is onbekend met welk team Honda dan zal samenwerken.

Honda is een van de zes fabrikanten van motoren die zich hebben ingeschreven. Renault (Alpine), Audi, Ferrari, Mercedes en Ford (Red Bull) zijn de andere vijf.

Honda was de motorleverancier van Red Bull, maar trok zich terug na het jaar 2021, waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde. Red Bull is vervolgens een eigen motorfabriek gaan opzetten. Honda bleef daar wel bij betrokken en heeft ook aangegeven Red Bull tot en met 2025 te blijven ondersteunen.

In 2026 treedt een nieuw motorreglement in werking. De krachtbron voor de snelste auto’s ter wereld wordt simpeler en goedkoper en gaat volledig op duurzame brandstof draaien. Ook het aandeel elektrisch vermogen gaat flink omhoog. Audi en Ford zien die verandering als een gunstig moment om terug te keren in de Formule 1. Het Duitse Audi gaat het team van Sauber (nu nog Alfa Romeo) van motoren voorzien, het Amerikaanse Ford kondigde vrijdag een samenwerking met Red Bull aan.

Het betekent dat Honda nog op zoek moet naar een team om zijn motoren aan te leveren.