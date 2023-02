Schaatser Scheperkamp op de NK snelste op eerste 500 meter

Schaatser Merijn Scheperkamp heeft op de NK afstanden in Heerenveen de eerste 500 meter op zijn naam geschreven. De schaatser van Jumbo-Visma was met 34,61 seconden rapper dan ploeggenoot Dai Dai N’tab en Hein Otterspeer.

Scheperkamp kwam in de rit tegen ploeggenoot Dai Dai N’tab met een laatste binnenbocht onderdoor. N’tab werd tweede met 34,89. Otterspeer zat daar vlak achter met 34,91. Janno Botman kwam in een rit na een valse start tot 34,96.

De Nederlandse titel op de 500 meter wordt bepaald over twee races. Later vrijdag komen de schaatsers nog een keer in actie.

Titelverdediger Kai Verbij is er niet bij op de NK afstanden. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma meldde zich afgelopen donderdag af met een liesblessure en zette een punt achter het seizoen. Verbij verdedigt daarmee op de WK afstanden ook zijn wereldtitel op de 1000 meter niet.