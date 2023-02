Schaatsster Rijpma-De Jong prolongeert titel op 1500 meter

Schaatsster Antoinette Rijpma-De Jong heeft haar nationale titel op de 1500 meter geprolongeerd. De 27-jarige schaatsster van Jumbo-Visma won op de NK afstanden in Heerenveen in 1.55,21. De Friezin bleef Marijke Groenewoud en Jutta Leerdam nipt voor.

Rijpma-De Jong verbeterde in december het baanrecord in Thialf van Ireen Wüst. Aan die tijd van 1.52,95 kwam ze deze keer bij lange na niet. In de rit tegen Joy Beune was ze snel gestart, maar was haar verval in de tweede volle ronde groot. Met een goede laatste ronde was ze nog net sneller dan Groenewoud.

Groenewoud dook met 1.55,38 minder dan een honderdste van een seconde onder de tijd van Jutta Leerdam. Ze versloeg in haar rit Reina Anema ruim. Leerdam was in de rit ervoor razendsnel van start gegaan en moest de laatste ronde overleven. Ze eindigde in 1.55,39. Joy Beune werd vierde in 1.55,78.

De NK afstanden gelden ook als kwalificatie voor de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen. De top drie op de 1500 meter mag in principe rekenen op een ticket voor de WK.

Rijpma-De Jong was allerminst tevreden met haar rit. “Alles wat ik van tevoren had gevisualiseerd, ging mis”, zei ze bij de NOS. “Ik had wat missers en heb dat nog proberen recht te zetten. Dit was een race die ik nooit meer wil rijden. Maar het was hard genoeg voor de titel en om me te plaatsen voor de WK.”

De Friezin rijdt zaterdag de 3000 meter. Op die afstand is Rijpma-De Jong bij de WK afstanden de titelverdedigster. Op de 1500 meter haalde ze nog niet eerder een WK-medaille.