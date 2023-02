Basketballers Phoenix Suns winnen bij koploper Boston Celtics

De basketballers van koploper Boston Celtics zijn in eigen huis onderuit gegaan tegen Phoenix Suns. De bezoekers wonnen in Boston in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA met 106-94.

Jaylen Brown maakte 27 punten voor de Celtics. Jayson Tatum zorgde voor 20 punten en Derrick White voor 19, maar dat was niet genoeg. Bij de Suns was Mikal Bridges topscorer met 25 punten en maakte Chris Paul er 15. Dario Saric en Deandre Ayton waren goed voor 14 punten.

Boston, dat voor het eerst dit seizoen thuis verloor met meer dan 10 punten verschil, leidt nog altijd in de Eastern Conference.