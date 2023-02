Manchester United wint met moeite van Crystal Palace

Manchester United blijft meedraaien in de top van de Premier League. Trainer Erik ten Hag zag zijn formatie zaterdag op eigen veld winnen van Crystal Palace, 2-1. United staat daardoor voorlopig op de vierde plaats.

Al na 7 minuten nam de thuisclub afstand. De Portugees Bruno Fernandes benutte een strafschop die was toegekend wegens hands. Na de hervatting werd het 2-0. Marcus Rashford rondde af na een fraai opgezette aanval, waarbij de voorzet van Luke Shaw kwam.

Jeffrey Schlupp maakte het een kwartier voor tijd weer spannend, kort nadat bij Manchester de Braziliaan Casemiro met rood van het veld was gestuurd.

Wout Weghorst stond opnieuw in de basis bij United. Hij werd na ongeveer een uur vervangen. Tyrell Malacia, voormalig Feyenoorder, bleef op de bank bij de thuisclub.

Liverpool zakt steeds verder weg in de Premier League. De formatie van trainer Jürgen Klopp, die vorig seizoen tot het laatst op alle fronten meedeed om de prijzen, verloor bij Wolverhampton Wanderers, 3-0. Het was alweer de zevende nederlaag in de competitie voor Liverpool.

Voor de thuisclub maakten Joel Matip (eigen doel), Craig Dawson en Rúben Neves de doelpunten. Cody Gakpo speelde tot de 85e minuut mee bij Liverpool.

Koploper Arsenal verloor eerder zaterdag verrassend met 1-0 van Everton. Het was pas de tweede nederlaag dit seizoen voor de Londense club.