Schaatsster Kok wint voor tweede keer op NK goud op 500 meter

Femke Kok is voor de tweede keer Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. De 22-jarige schaatsster van Reggeborgh bleef concurrente en titelverdedigster Jutta Leerdam in het klassement over twee races voor. Michelle de Jong pakte het brons.

Leerdam won de tweede 500 meter. Met 37,53 hield ze Marrit Fledderus van zich af en stelde ze het WK-ticket zeker. Kok kwam in de laatste rit tegen ploeggenote De Jong tot 37,64 en werd tweede. De Jong kwam tot 37,74, de derde tijd.

In de kwalificatie voor de WK afstanden gingen de tickets naar de drie rijdsters die de snelste 500 meter hadden neergezet. Naast Kok (37,48) zijn dat Leerdam (37,53) en De Jong (37,65). Zij komen op de 500 meter in actie op de WK afstanden die worden verreden van 2 tot en met 5 maart in Heerenveen.

“Ik wist dat ik het gat had geslagen op de eerste 500 meter en ben blij dat het genoeg was”, zei Kok bij de NOS. “Ik moest nog voluit op de tweede 500 meter, want je weet dat Jutta super hard kan. En je kan ook fouten maken, je weet het nooit. Ik reed nu de laatste bocht een beetje te voorzichtig. Maar voor nu is het ok√©.”