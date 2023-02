Tennissers VS bereiken groepsronde Daviscup

De tennissers van de Verenigde Staten hebben de groepsfase van de Daviscup bereikt. Het team van captain Mardy Fish won in Tasjkent ook de derde wedstrijd tegen Oezbekistan. Austin Krajicek en Rajeev Ram bezorgden de VS het derde punt met een zege in het dubbelspel tegen Sergei Fomin en Sanjar Fayziev: 6-2 6-4.

Mackenzie McDonald en Tommy Paul hadden de VS vrijdag al de eerste twee punten bezorgd. McDonald won van Fomin in twee sets (6-4 6-1). Paul was in twee sets (6-1 7-6 (6)) te sterk voor Khumoyun Sultanov.