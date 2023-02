Veldrijdster Van Empel soleert naar wereldtitel in Hoogerheide

Veldrijdster Fem van Empel heeft in Hoogerheide de wereldtitel veroverd bij de elitevrouwen. De 20-jarige Brabantse was op het parcours van Hoogerheide veruit de sterkste en had halverwege al een flinke voorsprong. Haar landgenote Puck Pieterse werd tweede, met Lucinda Brand als derde was het podium volledig Nederlands.

Van Empel, afkomstig uit Den Dungen, is de opvolgster van Marianne Vos en de vierde Nederlandse wereldkampioene op rij. Afgelopen najaar pakte ze in het Belgische Namen ook al de Europese titel, terwijl ze ook het wereldbekerklassement won. Sinds dit jaar komt ze uit voor Jumbo-Visma.

Van Empel had op basis van haar leeftijd nog bij de beloften kunnen rijden, maar koos er eerder al voor de overstap naar de eliterensters te maken. Dat deed de eveneens 20-jarige Pieterse dit jaar ook.

Zondag komen de mannen in actie, waar een tweestrijd wordt verwacht tussen de Nederlander Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert.