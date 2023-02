WK-brons kan veldrijdster Brand wel bekoren

Lucinda Brand kende een moeizaam seizoen in het veldrijden en was zaterdag blij met het brons dat ze aan haar optreden bij de WK veldrijden in Hoogerheide overhield. Ze was “best of the rest” achter de jonge Nederlandse veldrijdsters Fem van Empel en Puck Pieterse. “Ik ben hier heel blij mee, ik had mijn zinnen gezet op een podiumplaats”, vertelde de wereldkampioene van 2021 bij tv-zender Sporza.

Vroeg in het seizoen liep Brand (33) een handbreuk op tijdens een training voor de wereldbekerwedstrijd in Tabor. Het herstel duurde lang waarbij ze ook nog te kampen kreeg met ziekte. “En er waren soms kleine dingetjes die er ook op goede dagen voor zorgden dat ik geen podium haalde. Toch ben ik altijd naar deze dag blijven uitkijken.”

Brand vond iets voorbij halfweg koers de aansluiting bij Van Empel en Pieterse, het duo dat het seizoen beheerste. “Ik hoopte wel stiekem dat het een tijdje zo bleef. Het ging wel zoals ik gehoopt had.” Toch moest ze haar landgenotes weer laten gaan. “Maar ik kan altijd goed in een wedstrijd groeien. Al weet ik niet of ik dichterbij had kunnen komen als de wedstrijd langer was geweest. Zij zijn wel beter.”

Brand kan wellicht nog de strijd om de X2O-Trofee winnen, een serie veldritten met aan het eind een hoofdprijs van 30.000 euro. Ze staat tweede in het klassement achter Van Empel, maar die houdt net als Pieterse het veldritseizoen voor gezien.