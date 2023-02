Belgische tennissers geven 2-0-voorsprong uit handen in Daviscup

De Belgische tennissers hebben in de Daviscup-ontmoeting met Zuid-Korea een 2-0-voorsprong uit handen gegeven. Zondag verloren de Belgen drie partijen in Seoul, waardoor ze plaatsing voor de Daviscup Finals na een goed begin alsnog misliepen.

Op de slotdag van de ontmoeting verloor Zizou Bergs in de vijfde en beslissende wedstrijd van Hong Seong-chan, de mondiale nummer 237: 6-3 7-6 (4). Daarvoor had David Goffin in drie sets verloren van Kwon Soon-woo (3-6 6-1 6-3).

Zaterdag hadden Bergs en Goffin, de nummers 115 en 41 van de wereld, beiden nog hun enkelspel gewonnen.

Door de nederlaag ontbreekt Belgiƫ later dit jaar in de groepsfase van de Daviscup Finals, het eindtoernooi van het landenevenement.