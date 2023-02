Nog 36 punten en James is topscorer aller tijden in de NBA

Basketbalvedette LeBron James heeft nog 36 punten nodig om het magische puntenrecord in de Amerikaanse NBA te verbeteren. Dat record is al jaren in handen van Kareem Abdul-Jabbar met 38.387 punten.

James maakte 27 punten voor zijn ploeg Los Angeles Lakers in de wedstrijd tegen New Orleans Pelicans. Ondanks die score van de 38-jarige topschutter verloren de Lakers met 131-126. Bij de Pelicans was Brandon Ingram topscorer met 35 punten.

James kan komende dinsdag de topscorer aller tijden in de NBA worden in de thuiswedstrijd tegen Oklahoma City Thunder. Hij maakte tot dusver dit seizoen gemiddeld meer dan 30 punten per wedstrijd.

De superster zelf lijkt zich meer zorgen te maken over de benarde positie van de Lakers in de competitie. De ploeg staat dertiende in de Western Conference en heeft overwinningen nodig om de play-offs te halen. “Ik wil gewoon winnen, het spel op de juiste manier spelen en zien wat er gebeurt,” zei James.