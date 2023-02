Schaatser Nuis wint op NK 1000 meter voor Otterspeer en Krol

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de NK afstanden voor de zesde keer de Nederlandse titel op de 1000 meter veroverd. De 33-jarige Zuid-Hollander van Reggeborgh was met 1.08,04 een fractie van een seconde sneller dan Hein Otterspeer en Thomas Krol. De top 3 van de 1000 meter op de NK afstanden plaatst zich voor de WK afstanden, die van 2 tot en met 5 maart worden verreden in Thialf.

Otterspeer bleef olympisch kampioen Krol in een rechtstreeks duel voor met 1.08,08. Krol finishte in 1.08,37. Nuis was in daarna in de rit tegen ploeggenoot Janno Botman vier honderdsten van een seconde sneller dan Otterspeer. Merijn Scheperkamp kon in de laatste rit niet aan de tijden van de top 3 komen.

Titelverdediger Kai Verbij deed niet mee aan de NK. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma meldde zich woensdag af met een liesblessure en zette een punt achter zijn seizoen. Verbij verdedigt zodoende op de WK ook niet zijn wereldtitel op de 1000 meter.