Schaatser Roest neigt naar starten op 5 en 10 kilometer op WK

Patrick Roest neigt ernaar op de WK afstanden te starten op de 5 en 10 kilometer. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh zou dan de 1500 meter laten schieten, zei hij bij de NOS na zijn zege op de 10 kilometer bij de NK afstanden. “Mijn gedachte zegt alleen de 10 kilometer te rijden, maar daar moet ik nog met mijn coaches over gaan zitten. Dan gaan we er een klap op geven.”

Roest veroverde op de NK afstanden de nationale titels op de 1500, 5000 en 10.000 meter. Op alle drie de afstanden heeft hij zich daarmee verzekerd van een startbewijs voor de WK afstanden, die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen. Bondscoach Rintje Ritsma zal Roest bovendien graag nog willen selecteren voor de ploegachtervolging.

De 1500 meter en de 10 kilometer staan op de WK beide op 5 maart gepland. Roest had voorafgaand aan de NK al laten weten dat hij wellicht de 1500 meter zou overslaan, mocht hij zich kwalificeren, omdat die zijn kansen op de 10 kilometer in gevaar zou brengen.

De Lekkerkerker zei na de NK wel te twijfelen, omdat hij ook de titel op de 1500 meter had gewonnen. “Mijn gevoel ligt meer bij de 10 kilometer”, aldus Roest. Mocht hij zich afmelden voor de 1500 meter, dan gaat die startplek naar ploeggenoot Wesly Dijs, die zaterdag als vierde eindigde. “Dat maakt het misschien iets makkelijker. Ik kijk eerst naar mezelf. Maar als ik Wesly ermee help, is dat mooi meegenomen.”