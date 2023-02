Schaatsster Schouten herstelt zich op NK met goud op 5000 meter

Irene Schouten heeft op de NK afstanden in Heerenveen haar titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 30-jarige schaatsster van AH-Zaanlander bleef met een tijd van 6.50,36 Sanne in ’t Hof en Marijke Groenewoud voor.

Schouten, die een dag eerder slechts derde was geworden op de 3000 meter, versloeg in de laatste rit concurrente In ’t Hof, die met 6.51.79 tweede werd. De schaatsster van Gewest Fryslan bleef daarmee Groenewoud nipt voor, die daarvoor de lat hoog had gelegd met 6.52,37.

Alleen de eerste twee schaatssters op de 5 kilometer plaatsen zich voor de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden verreden in Thialf. Dat zijn in principe Schouten en In ’t Hof.

Drievoudig olympisch kampioene Schouten vertelde zaterdag, nadat ze zich op de 3000 meter op het nippertje had geplaatst voor de WK, dat ze een moeilijke tijd doormaakt. De schaatsster zei al heel lang tegen zichzelf te vechten na haar succesvolle Olympische Spelen van vorig jaar.

“Ik heb kneiterhard gewerkt en voelde vanaf het begin dat het niet ging”, zei Schouten bij de NOS. “Ik dacht: als ik de rit win, heb ik een WK-plek en van daaruit kan ik weer verder werken. Dat ik op het einde toch de titel pak, daarvoor ben ik met name trots op mezelf. Daar komt toch een beetje naar boven dat ik niet moet opgeven.”

Schouten zei dat ze min of meer opgelucht is dat mensen nu weten dat ze een moeilijke tijd heeft doorgemaakt. “Ik liep er toch mee.” Ze gaat zich nu voorbereiden op de WK. “Ik ga de wereldbekerwedstrijden in Polen niet rijden, om naar de WK toe te werken. Fysiek ben ik in orde, maar mentaal moet ik frisser aan de start staan.”