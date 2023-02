Schaatsster Schouten wint na 5000 meter ook massastart

Irene Schouten heeft voor de negende keer de titel gepakt bij het NK massastart. De schaatsster van AH-Zaanlander won na een lange solo. De sprint voor de resterende podiumplekken werd gewonnen door ploeggenoten Marijke Groenewoud en Elisa Dul. Schouten prolongeerde eerder op de dag haar titel op de 5000 meter.

De regerend olympisch kampioene op de massastart ging al na twee ronden in de aanval en nam een voorsprong van zo’n 100 meter waarbij haar ploeggenoten bij AH-Zaanlander goed afstopwerk deden. Evelien Vijn probeerde terug te rijden naar Schouten, maar kwam nauwelijks dichterbij.

“Het was een heel goed moment om te gaan, maar ik vond het eigenlijk iets te vroeg. Ik kon doorrijden en de coaches aan de kant zeiden dit tempo blijven rijden”, zei Schouten bij de NOS. “Als ik ineens zo veel voorsprong heb, ga ik ook niet stoppen.”

Schouten had zich zaterdag met brons nipt geplaatst voor de 3000 meter voor de WK en vertelde na afloop dat ze een zware tijd had doorgemaakt. Een dag later sloot ze de NK toch af met twee titels. “Ik ben teleurgesteld over hoe ik schaats, maar ik ben wel heel trots dat ik door knok en niet opgeef. Daarmee heb ik vandaag gewonnen.”