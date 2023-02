Slowaakse tennisser Molcan ook in dubbelspel tegen Oranje

De Slowaakse kopman Alex Molcan komt zondagmiddag ook uit in het dubbelspel in de Daviscup-ontmoeting met Oranje. Molcan vervangt in Groningen Jozef Kovalik en vormt een koppel met Lukas Klein.

Namens Nederland komen Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof in actie in het dubbelspel. Bij een overwinning van Middelkoop/Koolhof plaatst Nederland zich voor de groepsfase van de Daviscup Finals.

Molcan, de nummer 55 van de wereld, leed zaterdag in het enkelspel een nederlaag in drie sets tegen Tim van Rijthoven. Het werd 7-6 (6) 5-7 6-3, waardoor Oranje een 2-0-voorsprong nam.

Het dubbelspel begint zondag om 13.00 uur.