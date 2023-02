Tennissers plaatsen zich voor Daviscup Finals na winst dubbelspel

De Nederlandse tennissers hebben zich verzekerd van deelname aan de Daviscup Finals. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zetten Oranje met winst van het dubbelspel op een beslissende 3-0-voorsprong. Koolhof en Middelkoop waren in Groningen met 6-3 6-3 te sterk voor de Slowaken Alex Molcan en Lukas Klein.

Al na een uur en 8 minuten hadden de Nederlandse dubbelspecialisten de zege binnen. Ze benutten op de service van Middelkoop het tweede wedstrijdpunt.

Koolhof (33) en Middelkoop (39) plaatsten drie servicebreaks en stonden zelf geen enkele servicegame af. De Nederlanders wonnen 81 procent van de punten op hun eerste opslag. “Het is heerlijk spelen naast de nummer 1 van de wereld”, zei Middelkoop, zelf de mondiale nummer 19, kort na de overwinning.

De ploeg van captain Paul Haarhuis begon de tweede dag van de ontmoeting met Slowakije met een voorsprong van 2-0 en had daarom nog maar één overwinning nodig. Zaterdag hadden Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven hun enkelspel al gewonnen.

De groepsfase van de Daviscup Finals, met daarin zestien landen, wordt van 12 tot en met 17 september gespeeld. De speelsteden zijn nog niet bekend. De landen die door de groepsfase komen, spelen van 21 tot en met 26 november in de Spaanse stad Málaga om de titel.

Vorig jaar haalden de Nederlandse tennissers de kwartfinales van het landentoernooi. Australië was daarin te sterk. Canada pakte de titel in Spanje. Vorig jaar was Nederland in de kwalificatieronde te sterk voor de Canadezen, die na de uitsluiting van Rusland alsnog mochten deelnemen.