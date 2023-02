Van der Poel: ik zal heel goed moeten zijn om Van Aert te kloppen

Mathieu van der Poel liet zich zondag pas voor het eerst zien op het parcours van de WK wielrennen in Hoogerheide. “Ik had gehoopt dat het iets meer zou schuiven, maar het zal alleen maar droger worden. Het is nog lastig, maar niet supertechnisch. En de fouten worden afgestraft”, vertelde de Nederlandse favoriet bij tv-zender Sporza.

Algemeen wordt aangenomen dat de strijd om de wereldtitel een duel wordt tussen de viervoudig wereldkampioen uit Nederland en de Belg Wout van Aert, die drie keer de beste was op een WK. Van der Poel liet zich vrijdag en zaterdag niet zien op zijn thuisparcours. “Ik doe dat bij andere crossen ook niet, dus waarom zou ik daarvan afwijken. Er is niet zoveel speciaal aan het parcours. De omstandigheden zijn redelijk droog. Na drie rondjes weet ik genoeg.”

Veel was er te doen over de balken waar Van der Poel meestal het behendigst overheen springt. “Maar iedereen kan springen, ik denk niet dat dat het verschil zal maken. Ook de bandenkeuze niet.”

“Ik hoop dat we een duel krijgen, maar we hebben al gezien dat het mogelijk is om erbovenuit te steken”, keek Van der Poel vooruit naar de strijd die om 15.00 uur begint. “Ik zal heel goed moeten zijn om Wout te kloppen. Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde, hopelijk sta ik er.”