Van der Poel klopt Van Aert en pakt 5e wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel heeft in het Brabantse Hoogerheide voor de vijfde keer de wereldtitel veroverd in het veldrijden. Op het snelle parcours op en rond de Brabantse Wal werd het een sprint tussen de twee topfavorieten: de Nederlander van Alpecin-Deceuninck en de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma.

Het brons was voor de Belg Eli Yserbyt.

De Britse titelverdediger Tom Pidcock ontbrak in Hoogerheide. Hij werd vorig jaar in het Amerikaanse Fayetteville wereldkampioen waar de “grote twee” ontbraken.

Naar het duel tussen Van der Poel en Van Aert was al weken uitgekeken. Het zorgde er ook voor dat de toegangswegen naar Hoogerheide vastliepen waarbij het aantal Belgen waarschijnlijk niet onderdeed voor de hoeveelheid Nederlandse fans.

Vanuit de start bepaalde de Nederlander Lars van der Haar het tempo met Van der Poel in zijn wiel. Van Aert sloot meteen aan. Van der Poel versnelde bij de eerste doorkomst op de Brabantse Wal, het hellende deel waar Fem van Empel, de kampioen bij de vrouwen, zaterdag de concurrentie voor het eerst testte. Van Aert was meteen de enige die kon volgen, met de nodige moeite.

Meteen was duidelijk dat het inderdaad een tweestrijd ging worden. Na één ronde was de Belg Michael Vanthourenhout na 16 seconden de eerste achtervolger. Na twee ronden was het verschil al bijna een halve minuut. Van Aert leek meer op zijn gemak dan bij de start toen hij echt moest aanklampen.

Om en om deden ze elkaar pijn, waar de behendige Van der Poel steeds bij de balken een paar meter pakte. In de zevende ronde deed Van der Poel op de kunstmatige brug een nieuwe aanval. Van Aert haakte opnieuw aan, zoals hij dat ook steeds na de balken deed.

Richting laatste ronde zakte het tempo iets en leken beide koplopers bezig een plan te maken. Van Aert versnelde in de slotronde, maar liet zijn rivaal toch weer passeren. Op de Wal bleef een aanval uit. Bij de balken bleven ze ook bij elkaar. In de sprint was Van der Poel de man die aanzette. Van Aert kwam nooit meer langszij.