Basketballers ‘Sixers’ geven weer ruime voorsprong weg in NBA

De basketballers van Philadelphia 76ers hebben voor de tweede keer in een week tijd een wedstrijd in de NBA uit handen gegeven na een royale voorsprong. Dit keer gebeurde dat tegen New York Knicks. De ‘Sixers’ namen in het eerste kwart een voorsprong van 21 punten (33-12), maar de Knicks herpakten zich en trokken de wedstrijd in Madison Square Garden met 108-97 naar zich toe.

De ploeg uit Philadelphia verspeelde vorige week tegen Orlando Magic ook al een voorsprong van 21 punten en verloor toen met 119-109. “Het is in de NBA nooit makkelijk”, zei sterspeler Joel Embiid na de nederlaag in New York. “Een voorsprong van zo’n 20 punten is niets. Iedere ploeg kan nog terugkomen. En dat hebben zij nu ook gedaan.”

Embiid gooide 31 punten bij elkaar voor de Sixers, maar de basketballer uit Kameroen kon niet voorkomen dat de nummer 3 uit het oosten de achttiende nederlaag van het seizoen moest incasseren. Daar staan 34 zeges tegenover. New York Knicks neemt de zevende plaats in met 29 overwinningen tegen 26 nederlagen. Boston Celtics voert de ranglijst aan (37-16).