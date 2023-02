Eerste wereldtitel voor skiester Brignone, Shiffrin valt uit

Skiester Federica Brignone heeft haar eerste wereldtitel binnen. De Italiaanse was in Courchevel Méribel de beste op de combinatie, een wedstrijd over super-G en slalom. Titelverdedigster en favoriete Mikaela Shiffrin uit de Verenigde Staten viel voortijdig uit.

Brignone bleef de Zwitserse Wendy Holdener voor. Het brons ging naar de Oostenrijkse Ricarda Haaser. Brignone won eerder, bij de Olympische Spelen en vorige WK’s, twee keer zilver en twee keer brons.

Zesvoudig wereldkampioene Shiffrin had na de super-G nog uitzicht op de titel, maar op de slalom ging het bij een van de laatste poortjes mis. Ze werd gediskwalificeerd. Dat betekende een volgende teleurstelling op een groot toernooi voor Shiffrin, die vorig jaar bij de Olympische Spelen op alle zes de onderdelen waaraan ze meedeed geen medaille wist te winnen.

Bij de WK in Frankrijk krijgt ze nog kansen op een volgende wereldtitel op de super-G (woensdag), reuzenslalom en slalom.