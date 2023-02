Ronde van Antalya gaat deze week niet door vanwege aardbevingen

De Ronde van Antalya gaat deze week niet door vanwege de zware aardbevingen van maandag in Turkije. De wielrenners zouden van donderdag tot en met zondag in de regio rond de stad Antalya koersen, maar de teams kregen maandag van de organisatie te horen dat de vierdaagse in het zuidwesten van Turkije is geschrapt. Dat bevestigt een woordvoerder van Alpecin-Deceuninck, een van de ploegen die zou meedoen.

De Ronde van Antalya maakt deel uit van de zogeheten UCI Europe Tour, het niveau onder de WorldTour. Onder anderen de Nederlandse renners Bram Welten (Groupama-FDJ), Maikel Zijlaard en Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling) stonden op de startlijst. Mathieu van der Poel, de kopman van Alpecin-Deceuninck die zondag voor de vijfde keer wereldkampioen veldrijden werd, zou niet meedoen.

De organisatie van de Turkse etappekoers zette op sociale media een steunbetuiging aan de slachtoffers, hun families en de gewonden. In Turkije is het dodenaantal na de aardbevingen in het zuidoosten van het land al opgelopen tot boven de duizend.