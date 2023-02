Tennisser Griekspoor blijft stijgen op wereldranglijst

Tennisser Tallon Griekspoor blijft stijgen op de wereldranglijst. De 26-jarige Noord-Hollander staat nu op de 57e plaats, twee plekken hoger dan vorige week. Griekspoor begon dit jaar als de nummer 95 van de wereld.

De Haarlemmer steeg afgelopen maand ruim dertig plaatsen door in India zijn eerste ATP-titel te veroveren. Griekspoor bereikte vervolgens op de Australian Open de derde ronde. Afgelopen week waren er voor de tennissers geen ATP-toernooien. In plaats daarvan stonden kwalificatiewedstrijden in de Daviscup op het programma.

Met Griekspoor als kopman was Nederland in Groningen met 4-0 te sterk voor Slowakije, waardoor de ploeg van captain Paul Haarhuis zich plaatste voor de groepsfase van de Daviscup Finals. Griekspoor bezorgde Oranje zaterdag het eerste punt door de openingspartij tegen Lukas Klein te winnen.

Botic van de Zandschulp, de eerste Nederlander op de wereldranglijst op de 35e plaats, bleef in Martiniplaza aan de kant vanwege de nawee├źn van een spierblessure. Hij heeft zich ook afgemeld voor het indoortoernooi deze week in Montpellier. Van de Zandschulp, Griekspoor en Tim van Rijthoven doen volgende week mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam Ahoy, de laatste twee met een wildcard.