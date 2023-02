Van darminfectie herstelde Pogacar mijdt Ronde van Emiraten

Wielrenner Tadej Pogacar begint zijn seizoen niet als gebruikelijk in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, maar kiest voor twee koersen in Spanje. De Sloveen, tweevoudig winnaar van de Tour de France, rijdt eerst op 13 februari de gravelkoers Clásica Jaén Paraíso Interior en daarna van 15 tot en met 19 februari de Ruta del Sol.

“Het is leuk om nieuwe wedstrijden mee te maken, ik ben heel enthousiast over deze races in Spanje”, zegt Pogacar op de website van zijn ploeg UAE Team Emirates. “De voorbereiding is goed geweest, al had ik in januari wel een darminfectie en dat was niet prettig. Maar ik ben er gelukkig vanaf en voel me weer gezond”, aldus de Sloveen, die eerder al aankondigde dat hij dit jaar naast de Tour de France ook de Ronde van Vlaanderen als belangrijk doel heeft. Ook de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik staan op zijn programma.

Pogacar won de afgelopen twee edities van de Ronde van de Emiraten, maar daar is hij is dus niet te zien. “We hebben zijn racekalender iets gewijzigd. Tadej wil graag fris blijven en nieuwe dingen proberen en dat doen we met deze koersen”, zegt sportdirecteur Joxean Matxin Fernandez van UAE Team Emirates. “Het wordt een lang seizoen en we bouwen geleidelijk op naar de grote doelen.”