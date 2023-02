Atletiekunie heeft meer geld nodig om succes vast te houden

Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie heeft grote plannen voor de toekomst, maar voorziet wel financiële problemen. “We zijn op heel wat onderdelen zeer succesvol en halen veel medailles. We willen dat succes graag vasthouden en op nog meer onderdelen bij de mondiale top aansluiten. Het wordt wel een hele uitdaging om te zien of dat op termijn financieel haalbaar is”, zei de nieuwe atletiekbaas bij een persmoment op Papendal.

De Olympische Spelen in Tokio waren ongekend succesvol voor de Nederlandse atletiek met acht medailles. “Het verbaasde mij wel dat er vanuit sportkoepel NOC*NSF niet meer geld naar de Atletiekunie is gestroomd. Op basis van die successen had we meer verdiend. De oogst van Tokio is waarschijnlijk heel moeilijk te evenaren, maar het streven is absoluut om nog meer medailles te halen, ook op EK’s en WK’s”, aldus Kortbeek.

“Het is nu eenmaal zo dat reizen en verblijven in het buitenland steeds duurder worden, dus als we de programma’s willen uitvoeren op de manier die volgens ons nodig is om het succes vast te houden, dan moet er meer geld bijkomen. Als dat niet gebeurt, vrees ik dat we op termijn moeten schrappen in de programma’s.”

De Nederlandse atletiek telt mondiaal vooral mee op de 400 meter, 400 meter horden en de zevenkamp, zegt Kortbeek. “Maar ik denk dat we op meer onderdelen kunnen aansluiten bij de top en medailles kunnen halen. Op de middellange afstanden, van 800 meter tot 5000 meter, moet op zijn minst Europese top haalbaar zijn, maar we zien nu dat het gat achter Sifan Hassan erg groot is. Ook op onderdelen als verspringen, hink-stap-springen en speerwerpen willen we gaan uitblinken.”