Noord-Europese landen willen ook geen Russen op Olympische Spelen

De Noord-Europese landen willen niet dat Rusland en Belarus deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Dat hebben de olympische comités van Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland in een gezamenlijke verklaring laten weten. “We kunnen daarover heel duidelijk zijn”, zeiden ze. “We willen deze landen niet op de internationale sportevenementen hebben.”

In grote lijnen is er al sprake van een internationale sportboycot, sinds de Russische inval in Oekraïne ongeveer een jaar geleden. “Sindsdien is de situatie niet veranderd”, zeggen de Noord-Europese landen. “Daarom is dit niet het moment om de zaken te heroverwegen. We moeten vastberaden zijn in onze steun aan het Oekraïense volk. Er moet vrede komen, dan valt er weer te praten.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet eerder weten deelname van Russische en Belarussische atleten niet geheel uit te sluiten. Het zou dan wel onder strikte voorwaarden moeten gebeuren, zoals meedoen onder neutrale vlag. Oekraïne liet daarop meteen weten in dat geval de Olympische Spelen vermoedelijk te boycotten. Volgens de Poolse minister van Sport overwegen zeker veertig landen dat voorbeeld te volgen.

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, was ook duidelijk in haar standpunt: Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds gaande is.