James is nog niet klaar na NBA-record en wil nog jaren door

LeBron James denkt ook na het breken van het puntenrecord in de NBA nog niet aan stoppen. Als zijn hoofd meewerkt, denkt de 38-jarige superster van Los Angeles Lakers nog zeker twee jaar door te kunnen gaan. “Ik voel me goed en mijn lichaam werkt ook nog goed mee. Maar het gaat allemaal om het mentale aspect. Als ik gemotiveerd blijf om voor kampioenschappen te strijden, heb ik het gevoel dat ik dat nog kan.”

James plaatst zichzelf in ieder geval hoog op de lijst van beste basketballers aller tijden. “Ik heb altijd het gevoel dat ik de beste ben die ooit heeft gebasketbald, maar er zijn zoveel grote namen en ik ben al blij dat ik met hen word geassocieerd. Van mij mag iedereen zelf kiezen wie de beste ooit is.” Volgens velen is de gestopte Michael Jordan een van de belangrijkste kandidaten voor die titel.

James zei dat hij zijn nieuwe status nog maar moeilijk kon beseffen. “Ik weet nog niet of het al is geland. Dat gebeurde wel een beetje toen mijn familie het veld op kwam en ik al mijn vrienden en familie zag, maar verder nog niet helemaal. Dat ik nog steeds zo goed ben na twintig jaar en na het spelen van zoveel wedstrijden, is echt een surrealistisch gevoel”, voegde hij toe.

James speelde dinsdagavond in Los Angeles tegen Oklahoma City Thunder (130-133) zijn 1410e duel in de NBA. Door een score van 38 punten nam hij het record over van Kareem Abdul-Jabbar, die dat bijna 39 jaar op zijn naam had staan. James overtrof de 38.387 punten die de nu 75-jarige Abdul-Jabbar maakte in de Amerikaanse basketbalcompetitie en staat nu op 38.390 punten.