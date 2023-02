Ook Turkse topsporters onder slachtoffers aardbevingen

Ook sporters ontkomen niet aan de heftige gevolgen van de zware aardbevingen in Turkije. Verschillende voetballers zijn overleden of worden nog vermist. Gaziantep-volleybalster Betül Coban Cakır overleefde ramp niet, net als haar man. Basketbalinternational Nilay Aydogan kwam vast te zitten onder het puin in de zwaar getroffen provincie van Malatya en is vooralsnog niet bevrijd.

Hatayspor en Gaziantep, voetbalclubs actief op het hoogste Turkse niveau, zijn afkomstig uit de zwaarst getroffen regio’s van het land. Hun spelers zijn per vliegtuig overgebracht naar veiliger gebied. Dinsdag werd al bekend dat Hatayspor-speler Christian Atsu (ex-Vitesse) levend onder het puin vandaan is gehaald. De sportief directeur van de club, Taner Savut, zou nog wel onder het puin liggen.

Doelman Ahmet Eyüp Türkaslan, actief op het tweede niveau van Turkije bij Malatyaspor, is overleden.