Sportkoepel NOC*NSF haalt financiële impuls voor TeamNL binnen

Sportkoepel NOC*NSF geeft TeamNL en de 28 sportbonden die daar onderdeel van zijn een stevige financiële impuls met het aantrekken van een nieuwe partner. Telecombedrijf T-Mobile verbindt zich voor vier jaar aan de Nederlandse topsport. De betrokken partijen willen niet zeggen hoeveel geld daarmee gemoeid is, maar het zou gaan om een substantieel bedrag; volgens ingewijden ruim 10 miljoen euro.

T-Mobile wordt per direct hoofdsponsor van de succesvolle shorttrackploeg. Daarnaast gaat het bedrijf investeren in maatschappelijke projecten, met als doel om het aantal sportende Nederlanders weer te verhogen. “Vooral onder jongeren is de sportdeelname nog lang niet terug op het niveau van vóór de coronacrisis”, aldus algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. “Het is heel belangrijk om die generatie weer te winnen voor de sport en daar zetten we dan ook vol op in.”

De sponsorovereenkomst werd woensdag gepresenteerd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Shorttrackster Suzanne Schulting gaf via de moderne technieken een toelichting. De drievoudig olympisch kampioene stapte in Dordrecht, waar komend weekeinde wereldbekerwedstrijden worden gehouden, in een holobox. Haar hologram – een digitale projectie – werd vervolgens zichtbaar in het Olympisch Stadion. Ook Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer, chef de mission van respectievelijk de olympische en paralympische ploeg, hadden op die manier een aandeel in de presentatie.

Voor TeamNL staan volgend jaar de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs op het programma. Vincent Kortbeek, de nieuwe technisch directeur van de Atletiekunie, beklaagde zich dinsdag nog over het uitblijven van extra financiële steun van NOC*NSF na de historische medailleoogst van de atleten op de vorige Spelen in Tokio. “Als we de programma’s willen uitvoeren op de manier die volgens ons nodig is om het succes vast te houden, dan moet er meer geld bijkomen”, zei Kortbeek. ” Als dat niet gebeurt, vrees ik dat we op termijn moeten schrappen in de programma’s.”

Nederlandse Loterij is al jaren de hoofdsponsor van TeamNL. Vorig jaar bedroeg de afdracht van Nederlandse Loterij aan de sport ruim 50 miljoen euro.