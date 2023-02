Tedesco officieel nieuwe bondscoach Belgische voetballers

De Belgische voetbalbond heeft de 37-jarige Domenico Tedesco aangesteld als nieuwe bondscoach voor het nationale elftal. De geboren Italiaan, die ook de Duitse nationaliteit bezit, volgt de opgestapte Roberto Martínez op. In de media werd de aanstelling van Tedesco al langere tijd aangekondigd en de bond heeft dit nu bevestigd.

Tedesco heeft een contract getekend tot en met het EK van volgend jaar zomer. Hij heeft als belangrijkste opdracht meegekregen om zich te plaatsen voor het eindtoernooi in Duitsland. De Belgische bond omschrijft Tedesco als “een moderne coach met internationale ervaring op topniveau, die graag offensief voetbal speelt met veel druk vooruit”.

Tedesco werd in september ontslagen bij de Duitse club RB Leipzig na een teleurstellende start van het seizoen. Hij had eerder ook Schalke 04 en Spartak Moskou onder zijn hoede.

De ‘Rode Duivels’ beginnen op 24 maart de kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland met een wedstrijd tegen Zweden. Vier dagen later spelen ze een oefeninterland tegen de Duitsers. België bleef eind vorig jaar op het WK in Qatar steken in de groepsfase, waarna Martínez direct opstapte. De Spanjaard is inmiddels bondscoach van Portugal geworden.

In 2018 waren de Belgen onder leiding van Martínez derde geworden op het WK in Rusland.

De Belgische bond maakte ook bekend dat Frank Vercauteren is aangesteld als sportief directeur. De voormalig trainer van onder meer Anderlecht was eerder assistent-bondscoach bij het nationale elftal en in 2019 heel even interim-bondscoach. Na vier maanden moest hij plaatsmaken voor Dick Advocaat.