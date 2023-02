Tennisster Jabeur mist toernooien Doha en Dubai door operatie

Tennisster Ons Jabeur doet later deze maand niet mee aan de WTA-toernooien in Doha en Dubai. De nummer 3 van de wereld meldt op sociale media dat ze kiest voor een kleine operatie. De Tunesische tennisster zegt niet om wat voor operatie het gaat of waarom die nodig zou zijn.

“Mijn medische staf heeft besloten dat ik een kleine operatie moet ondergaan om weer op de baan te kunnen staan en goed te kunnen presteren”, schrijft de 29-jarige Jabeur. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans in het Midden-Oosten die op mijn komst hebben gewacht. Ik beloof dat ik sterker en gezonder zal terugkomen.”

Jabeur was vorig jaar de verliezend finaliste van Wimbledon en de US Open. Vorige maand werd ze op de Australian Open al in de tweede ronde uitgeschakeld.