Zeven Nederlandse snowboarders naar WK in Georgië

Zeven Nederlandse snowboarders doen deze en volgende maand mee aan de WK snowboarden in het Georgische Bakoerjani. Onder anderen olympiërs Michelle Dekker, Niek van der Velden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois zullen Nederland vertegenwoordigen.

Dekker, die vorig jaar vierde werd bij de Olympische Spelen in Beijing, doet dat op het onderdeel alpinesnowboarden. Afgelopen december pakte de Nederlandse in het Italiaanse Carezza haar eerste World Cup-zege.

Van der Velden en Peperkamp komen in actie op de freestyle-onderdelen. Beiden behaalden vorig jaar tijdens de Spelen in Beijing de zesde plek op het onderdeel big air. Naast de twee olympiërs doen ook Casper Wolf en Sam Vermaat tijdens de WK mee aan de freestyle-onderdelen.

De Blois komt uit op het onderdeel snowboardcross, waaraan ook Nienke Poll deelneemt.

In Bakoerjani is Dekker op 19 en 21 februari de eerste Nederlandse die in actie komt tijdens de WK. Eind februari en begin maart volgen de andere Nederlandse deelnemers.

Volgende week komen Maarten Meiners en Kiara Derks al in actie tijdens de WK alpineskiën in Courchevel Méribel.