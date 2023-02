Crawford pakt wereldtitel op super-G met miniem verschil

James Crawford heeft op de WK skiën met een miniem verschil vrij verrassend de titel gepakt op de super-G. De Canadees was in Courchevel met 1.07,22 slechts 0,01 seconde sneller dan de Noor Aleksander Aamodt Kilde. De derde plaats was voor Alexis Pinturault uit Frankrijk, die in de Franse Alpen 0,26 moest toegeven op de winnaar.

Voor de 25-jarige Crawford, die vooraf als outsider werd gezien, is het het hoogtepunt uit zijn loopbaan. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Peking werd hij derde op de combinatie.

Het betekende de eerste gouden WK-medaille voor Canada sinds 2017. Zes jaar geleden was Erik Guay de beste op de super-G.

Titelverdediger Vincent Kriechmayr uit Oostenrijk, twee jaar geleden de beste in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo, moest 0,87 toegeven en vervulde een bijrol in Courchevel.