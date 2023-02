Opnieuw Europese titel baanrenner Hoogland op kilometer tijdrit

Jeffrey Hoogland heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor de vierde keer de titel veroverd op de kilometer tijdrit. De regerend wereldkampioen op het niet-olympische onderdeel zette op de piste van het Zwitserse Grenchen in de finale een tijd neer van 58,203 seconden.

De Spanjaard Alejandro Martínez werd op ruime afstand tweede: 59,687. Het brons ging naar de Duitser Maximilian Dornbach in 59,778.

In de kwalificatie was Hoogland al goed geweest voor een tijd van 57,813. Dat is een wereldrecord op zeeniveau. Hoogland was eerder de beste in 2015, 2017 en 2021. Ook was hij al drie keer wereldkampioen. Het is al het tweede goud voor Hoogland na het succes van de teamsprinters op de openingsdag.

Hoogland was niet optimaal voorbereid op de Europese titelstrijd, die normaal in het najaar wordt gehouden. De 29-jarige renner is vooral druk met het opknappen van een huis in het Overijsselse Haarle dat hij met zijn vriendin en baanrenster Shanne Braspennincx heeft gekocht. “De verbouwing is wat uitgelopen”, vertelde hij eerder bij de NOS. Hoogland zei zich pas vanaf komende zomer te gaat richten op de Olympische Spelen van Parijs, waar hij samen met Harrie Lavreysen en Roy van den Berg de in Tokio behaalde titel op de teamsprint wil verdedigen. Eerst zijn er in augustus nog de WK, ook al op een ongebruikelijk tijdstip. In het Schotse Glasgow worden dit jaar in de eerste twee weken van augustus wereldkampioenschappen in vrijwel alle wielerdisciplines gehouden.

Nederland staat na de tweede dag van de EK op vijf medailles. De teamsprintsters en Philip Heijnen (afvalkoers) pakten woensdag brons. Maike van der Duin veroverde donderdag brons op de afvalkoers.